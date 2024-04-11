哈馬斯領袖7名兒孫被以軍炸死　堅稱不會在停火談判讓步

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）的3名兒子和4名孫兒和孫女，周三（10日）在以色列的空襲中身亡，但他表示，哈馬斯不會在加薩停火談判中讓步。

哈馬斯表示，哈尼亞的3名兒子哈齊姆、阿米爾和穆罕默德所乘的汽車，在加薩北部的沙提難民營被以軍轟炸，他們3人被炸死；哈尼亞的3名孫女和1名孫兒也喪生。他們一行人是趁開齋節到沙提難民營探親。

以色列軍方證實發動了這次攻擊，宣稱哈尼亞的3名個兒子哈馬斯行動人員，正前往進行恐怖活動途中。當被問4名孫兒及孫女的情況時，以軍表示「目前沒有這方面的資訊」。

61歲的哈尼亞有13名兒女，他表示，在超過半年的以哈戰事中，自己已有60名親人喪生。他又指，以軍今次襲擊不會令哈馬斯在停火談判中讓步，哈馬斯仍堅持永久停火，以及讓流離失所的巴勒斯坦人返回家園。

哈尼亞說：「我們所有的人民和加薩的所有家庭，都付出了沉重的鮮血代價，我也是其中之一。我兒子的鮮血並不比我們人民的鮮血更珍貴。」他又稱：「我們的要求是明確和具體的，我們不會對他們（以色列）讓步。如果敵人認為針對我兒子會迫使哈馬斯改變立場，那是他們妄想。」