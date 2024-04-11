被問會否應澳洲要求撤銷起訴阿桑奇　拜登：考慮中

維基解密始創人、澳洲公民阿桑奇因被指控在多年前公開大量美國機密文件，正面臨從英國被引渡到美國受審；美國總統拜登周三（10日）被記者問到，會否應澳洲要求撤銷起訴阿桑奇時，拜登表示：「我們正在考慮中。」美國司法部暫未對拜登的說法作評論。

澳洲總理阿爾巴內塞接受澳洲媒體採訪時表示，拜登的說法令人鼓舞。他說：「我相信此事應該告終，阿桑奇已經付出了巨大的代價，已經夠了。我強烈認為繼續監禁阿桑奇不會有任何好處，並已將這視為澳洲政府的觀點。」

維基解密主編赫拉夫森（Kristinn Hrafnsson）也在聲明中表示，拜登停止將阿桑奇引渡到美國還為時未​​晚；而透過撤銷對阿桑奇的指控，拜登將保護了言論自由，以及全球記者和出版人的權利。她促請拜登結束法律程序並釋放阿桑奇。

現年52歲的阿桑奇2010年在維基解密公開大量美國政府機密文件，涉及18項罪名被通緝，之後進入厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護，直至2019年4月被英國警方進入館內逮捕。至上月英國最高法院裁定，美國當局須首先保證阿桑奇在美國的待遇，包括免受死刑等，否則不會立即引渡他到美國受審。