莫迪：中印關係重要　應解決邊境問題

印度總理莫迪周三（10日）接受美國《新聞周刊》訪問時，談及中印關係問題。他指印中關係穩定至關重要，必需急切解決兩國曠日持久的邊界問題，通過外交和軍事接觸恢復和平。有英媒分析，莫迪在中印雙邊問題上的語氣有所軟化。

莫迪在訪問中表示，對印度來說，與中國的關係非常重要且意義重大，印中之間穩定與和平的關係，對兩國、地區和整個世界都非常重要。他稱：「我希望並相信，通過外交與軍事層面積極和建設性的雙邊接觸，我們將能夠恢復和維持兩國邊境地區的和平與安寧。」

英媒指出，這似乎表明莫迪在中印雙邊問題上的語氣有所軟化。印度下周將舉行選舉，為期近兩個月，莫迪正尋求贏得第三個總理任期。國內安全和強有力的外交政策，是莫迪競選的兩大支柱。

在上月，莫迪前往赴東北部主權爭議的阿魯納恰爾邦（華稱藏南地區），出席色拉隧道等計劃的揭幕儀式。對此，中國外交部發言人汪文斌回應指，藏南地區是中國領土，中國政府從不承認並堅決反對印度非法設立的所謂「阿魯納恰爾邦」。中印邊界問題尚未解決，印度無權擅自對中國藏南地區進行開發。