遭盜用身份逾30年　受害人入精神病院

美國一名男子1988年在熱狗攤檔打工期間，偷走另一名同在攤檔工作的男子銀包，此後一直盜用對方身份多年，欠下超過數十萬美元債務，更導致對方無家可歸和被送入精神病院。男子上周承認一項嚴重身份盜竊罪及一項虛假陳述罪。

58歲的基蘭斯（Matthew David Keirans）盜用伍兹（William Woods）的身份超過30年，期間改以伍兹的身份買車、繳稅、結婚生子，甚至在艾奧瓦大學醫院獲得一份年薪14萬美元（約109萬港元）的工作。他還在2016年8月至2022年5月期間，利用對方之名獲批一系列總額超過20萬美元（約156萬港元）的貸款。

伍兹2019年才發現其身份被盜用，遂要求銀行關閉該個社會信用帳戶，卻無法回答基蘭斯設定的保安問題，更反被警方逮捕和指控他盜用和冒充他人身份，最終還因他堅稱自己才是真正的伍兹，而被判入獄和關在精神病院147天。他出獄後在探員的協助下，與生父做了DNA檢測後，成功證明其身份。基蘭斯亦承認向警方提供虛假文件等罪行，目前被拘留和等待判刑，預計最高將面臨32年有期徒刑和125萬美元（約975萬港元）罰款。