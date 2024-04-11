視華漁船海上民兵　美稱南太登檢合法

上月傳出太平洋島國瓦努阿圖在美國海岸防衞隊協助下，在其海域登檢6艘涉嫌違反漁業法的中國漁船。中國駐新西蘭大使王小龍批評上述舉措違反了國際法。美國海岸防衞隊少將邁克爾‧戴（Michael Day）周三（10日）反駁中方說法，稱按照邀請美方登船的東道國要求合法行動，與他們合作保護其專屬經濟區。

王小龍上周五（5日）在中國大使館發出的一封信中表示，利用美國與瓦努阿圖、基里巴斯和巴布亞新幾內亞之間的隨船觀察員協議對中國漁船開展執法活動，違反了國際法；強調這些協議對中國捕魚船隊沒約束力，中方沒義務接受沿海國以外的國家對相關專屬經濟區捕魚活動的執法。他又指，中方嚴格監管遠洋漁船，對非法捕撈採取零容忍態度，尊重沿海國主權。

夏威夷檀香山周三舉行美國海岸防衞隊快艇哈里特‧萊恩號（Harriet Lane）在太平洋島嶼巡邏返回後的新聞發布會，邁克爾‧戴指王小龍的聲明不準確，雙邊隨船觀察員協議符合國際法，自由開放的印太地區建立在遵守國際規則、規範和法律的基礎上。哈里特‧萊恩號指揮官特索尼耶羅（Nicole Tesoniero）則指，根據隨船觀察員協議對在薩摩亞、斐濟、瓦努阿圖和巴布亞新幾內亞各自專屬經濟區遠端作業的23艘漁船登檢，當地警方發現了12宗違法行為。美軍印太司令部司令阿奎利諾另在澳洲受訪時指摘，在南太平洋的中國漁船隊應被視為海上民兵。