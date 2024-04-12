涉殺前妻被判無罪　前美式足球明星辛普森病逝終年76歲

在上世紀90年代被控謀殺前妻、其後脫罪的美國前美式足球明星辛普森（OJ Simpson），周三（10日）因癌症病逝，終年76歲。他過世時兒女及孫子孫女伴隨在側。

家屬周四（11日）在社交平台X發聲明公布辛普森的死訊，並表示在過渡時期希望外界尊重家屬私隱，並予以體諒。

辛普森在全國美式足球聯盟（NFL）的職業生涯長達11季，主要效力於水牛城比爾隊（Buffalo Bills）。在1994年，辛普森被控殺害前妻妮科爾（Nicole Brown Simpson）與她的男性友人高德曼（Ronald Goldman），轟動一時。

警方根據命案現場發現的血腳印及血手套，指控辛普森犯案，其後法院開庭審理案件時透過電視實況轉播，被稱為「世紀審判」。然而，經過9個月的馬拉松式審訊，辛普森最終於1995年獲判無罪。不過，辛普森雖然在刑事審判中被判無罪，但妮科爾和高德曼的家人其後提出民事訴訟，辛普森被裁定要支付3,350萬美元（約2.61億港元）的巨額賠償金。

2007年，辛普森被控在拉斯維加斯一家酒店房間內，糾黨持槍搶劫兩名紀念品經銷商。辛普森聲稱，這兩人試圖出售盜竊得來的紀念品，這些紀念品來自他的體育和電影生涯，並且屬於他。辛普森因此事被控綁架和持械行劫罪，翌年被判處監禁33年。他其後在2017年獲假釋，至2021年提早獲釋。