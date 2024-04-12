岸田美國國會演說　揚言日本要與美國共同承擔國際責任

國事訪問美國的日本首相岸田文雄，周四（11日）在美國國會發表演說，強調隨着地緣政治格局變化及日本信心的增強，日本不再局限於擔任美國的最親密盟友，而是着眼成為全球合作夥伴，與美共同承擔國際責任。

岸田在國會以《面向未來：我們的全球合作夥伴關係》為題發表英語演說，以回憶童年時在美國生活點滴為引子，話鋒一轉指出世界正處於歷史的轉折點，全球自由及民主受到威脅；他主張，中國的對外態度和軍事動向，對日本及國際社會整體的和平與穩定帶來空前的戰略挑戰，還指北韓向俄羅斯出口彈道導彈，增加了烏克蘭的苦難，再提出「今天的烏克蘭有可能就是明天的東亞」。

岸田文雄更向「幾乎單槍匹馬維護國際秩序的美國人」「剖白」，聲言日本已經準備好與美國一同承擔國際責任。他說：「我了解，肩負這樣的期待是種沉重的負擔。雖然世界期待你（美國）的領導，但美國不應該被指望獨力完成這一切。」他說，身為美國最親密的朋友，日本會與美國同行，又指日本國家安全戰略已變，印太地區穩定的不確定性，促使日本改變政策和心態。

岸田還列舉日美與南韓、澳洲、印度、菲律賓等國的合作，指出日美同盟在增強多層次地區框架力量方面發揮作用，並指出這些努力理應獲得美國民主共和兩黨的大力支持。