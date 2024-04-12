【東方日報世界視線】德國推廣電動車　眼高手低困難多

德國一直強調自己是世界環保先鋒，2023年在極大爭議下關掉最後3座核電站，下一個大計是2035年起禁售燃油汽車，開始全電動車的新紀元。不過，俄烏戰爭帶來經濟不景氣，加上電動車政策推行失當和進展緩慢，計劃隨時泡湯。

8年來，德國政府一直以平均每部資助4,500至6,000歐元，鼓勵國民由汽油車轉用電動車，而國民也積極支持，新登記電動車逐年攀升至2023年的高峰52.4萬輛。然而，政府於去年底取消2024年繼續這項資助，使原本去年12月還有5.5萬輛新登記電動車，但到今年1月及2月，分別大幅下跌至2.25萬及2.75萬輛。

更耐人尋味的是，最近一年電動車價格處於下跌軌。就以福士汽車為例，ID.3型號由去年初每輛4萬歐元，下跌至如今只售3.3萬歐元。受這個現象影響最大的是汽車二手市場，不少二手商根本做不到二手電動車的生意，因為電動車去年已在減價，使原本高價購買電動車的車主，捨不得在一手車不斷減價的市場中劈價出售。

本來政府今年停止補貼電動車，會使一手電動車價格上升，但這反而令一手及二手燃油汽車得益，使它們增加價格競爭力。也因為二手市場電動車缺乏供應和價格不低，要二手車行處理小量滯銷的電動車成本太高，結果大部分二手車行拒絕展售電動車。而沒有二手前景的電動車，更嚇退了不少新車買家。

同時影響德國電動車前景的內部因素，是俄烏戰爭使德國電價由2022年至今增加了一倍，令電動車車主非常不滿。除此之外，充電樁不足也是一個大問題，目前全德國只有10.5萬個充電樁，跟2030年要有100萬個才敷應用的目標，實在相差太遠，加上工業生產的能源太貴，拉高了充電樁的價格，使不少大型商場不願投資建設，只有住獨立屋的富戶才會擁有充電樁。

更令德國人民啼笑皆非的是，原來不少中小城市的生產及供電設施不足和老舊，使它們無法應付大量增加充電樁，除非政府注資建設，然而德國政府不但沒有足夠財政，更沒有這個觸覺。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻