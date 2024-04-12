美航空業界去信政府　要求暫停批准增加往來中美航班

英國傳媒周四（11日）報道，多家美國主要航空公司和航空工會要求美國拜登政府，暫停批准增加往返中國和美國的航班，理由是中國政府持續實施反競爭政策。

報道指，美國航空協會（Airlines for America）和一些航空工會去信美國運輸部和國務院，指中方航空公司透過繼續進入俄羅斯領空而獲得優勢，而美方航空公司就因俄烏戰事，自前年3月起停止飛越俄羅斯領空。信中呼籲暫停批准更多往返美國和中國的客運航班，直到美國工人和企業獲保證可平等進入市場，以及不受中國政府現有的有害反競爭政策影響。

另外，美國亦有民主、共和兩黨眾議員去信拜登政府，指中方航空公司以反競爭的商業優勢營運航線，如果雙方營運的航班數量並非對等，就決不能允許增加航班數量。

美國運輸部在2月表示，從3月31日開始，中國的客運航空公司可以將每周往返美國的航班從35班增加到50班，約為疫情前水平的三分之一；美國的航空公司也獲准每周執飛50班同類航班，但目前並未用盡。美國的航空公司擔心，拜登政府可能會將中方航空公司的每周航班數量再增加，甚至倍增至100班。