美日菲首次三方峰會召開　拜登揚言對日菲防禦承諾堅定

首次美日菲三方峰會周四（11日）在美國白宮舉行，美國總統拜登與菲律賓總統小馬可斯及日本首相岸田文雄舉行會談，中國在印太地區的軍事動向是焦點議題之一。

拜登在會談開始向記者表示，美國對日本和菲律賓的防禦承諾堅定。菲律賓與中國近斯多次在南海發生摩擦，拜登談及時重申，在南海對菲律賓的飛機、船隻或武裝部隊作任何攻擊，都會觸發美菲的共同防禦條約。小馬可斯則表示，今次峰會給予機會，讓與會方定義想得見的未來，以及打算如何共同實現它。

據周四晚間發布的聲明，三國領導人同意加強軍事演習，包括計劃讓菲律賓和日本海岸防衛隊成員，在登上處於印太地區的美國海岸防衞隊船隻上巡邏，三國也計劃在海上進行更多訓練演習。

拜登亦公布美國在菲律賓的基礎設施項目「PGI呂宋走廊」，向菲國的清潔能源、港口、鐵路、農業等至關重要的領域進行更多投資，提供更多就業機會。PGI是「全球基礎設施和投資夥伴關係」的縮寫，該倡議旨在向夥伴國家提供資助、融資和私營部門投資；它由美國與其他七大工業國集團（G7）的夥伴於2021年發起，標榜「重建更美好的世界」，並被指是中國「一帶一路」倡議的替代方案。菲律賓已在去年10月退出一帶一路。