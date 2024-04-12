美將領：俄空天軍僅損失10%機隊

美國歐洲司令部司令、北約歐洲盟軍最高司令卡沃利周三（10日）表示，雖然俄烏戰事持續兩年多，但俄羅斯空天軍的損失僅佔機隊數量10%，許多軍事能力基本不受影響。

美國眾議院軍事委員會舉行聽證會，卡沃利提交書面證詞。他指俄羅斯在空中領域，特別是遠程和戰略航空機隊沒有重大損失。俄羅斯戰略力量、遠程航空、網絡能力及電磁頻譜能力沒有絲毫損失，空天軍雖損失部分戰機，但只佔機隊總數十分之一。俄羅斯武器生產速度與大規模攻擊頻率互相配合，製造及儲存足夠數量武器後發動一次大型攻擊。卡沃利稱，俄烏戰事已迎來決定性時刻，若美國無法繼續軍援烏克蘭，烏軍與俄軍發射炮彈數量比例將由1比5增至1比10，即俄軍發射炮彈數量是烏軍能夠還擊的10倍多。

卡沃利指出，俄羅斯已把徵兵年齡從27歲上調至30歲，潛在兵源增加200萬。俄羅斯同時重整地面部隊，以便在烏克蘭和與芬蘭邊境部署新部隊。卡沃利承認，俄羅斯陸軍規模較開戰前增長了15%。雖然俄羅斯海軍在黑海損失慘重，但其餘海軍部隊安然無恙，而且其全球海軍活動正處於高峰期。