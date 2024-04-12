俄大規模空襲烏克蘭　基輔州最大火電廠全毀

俄羅斯周四（11日）深夜至周五（12日）凌晨再度大規模空襲烏克蘭至少5個州的能源設施，造成多座發電廠不同程度損毀，基輔州最大火力發電廠完全摧毀。烏克蘭空軍指，俄軍使用82件武器施襲，烏軍摧毀其中57個空中目標。俄羅斯總統普京表明，今次空襲是報復俄羅斯境內能源設施最近接連遇襲。

烏克蘭空軍司令部公布，俄羅斯主要空襲利沃夫州，出動圖95MS戰略轟炸機發射20枚Kh101型或Kh555型空對地巡航導彈、米格31K戰機發射6枚空射型匕首高超音速彈道導彈，另外出動12枚S300防空導彈、4枚Kh59型空對地巡航導彈、40架見證者131型或136型自殺式無人機。烏軍防空部隊擊落39架自殺式無人機、16枚Kh101型或Kh555型導彈、2枚Kh59型導彈，未能攔截任何匕首導彈。

烏克蘭國家能源公司公布，遇襲州份包括哈爾科夫、基輔、扎波羅熱、敖德薩和利沃夫。烏克蘭中央能源公司表示，位於基輔州的特里波利火力發電廠被完全摧毀，該廠是基輔州、切爾卡瑟州和日托米爾州最大電力來源，意味三地的廠房完全喪失發電能力。最大私營能源公司頓巴斯燃料和能源公司（DTEK）指，旗下80%發電設施遭俄軍摧毀。

俄羅斯國防部表示，使用無人機和高精度遠程武器從空中和海上大規模打擊烏克蘭燃料和能源設施，回應烏克蘭無人機襲擊俄羅斯石油、天然氣和能源設施。普京周五會見白羅斯總統盧卡申科時表明，莫斯科目標是烏克蘭非軍事化，出於人道考慮才沒有在冬季發動同類空襲。烏克蘭總統澤連斯基指摘西方國家對烏軍防空需求視而不見，外長庫萊巴要求西方提供更多愛國者防空系統。