美日菲關切中國在南海東海行為　加強印太海上合作

（左起）小馬可斯、拜登和岸田文雄在白宮會面。

中國和美國在印太地區角力加劇之際，美國總統拜登、日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可斯周四（11日）在白宮首次舉行美日菲峰會，拜登重申美國向日本和菲律賓的同盟承諾堅如磐石，美日菲關切中國在南海和東海的行為，並呼籲和平解決台灣問題。三國亦會加強在印太地區的海上防務合作，推動更多聯合軍演。

峰會聯合聲明指，會上討論到美日菲決心捍衞航行和飛行自由，以及尊重專屬經濟區內主權權利的重要性。3位領導人嚴重關切中國在南海的危險和進犯行為，同時關切中國在軍事化南海島礁和非法海事主張，堅決反對在南海危險地利用海警船和海上民兵船隻，反對干擾其他國家近海資源開採。美日菲亦嚴重關切中國一再阻礙菲律賓船隻行使公海航行自由，以及阻礙仁愛礁補給線，這些行為是危險和破壞穩定，呼籲中方遵守國際仲裁法庭的2016年南海裁決。峰會亦關注東海局勢，重申強烈反對中國透過武力或脅迫單方面改變東海現狀的企圖，包括破壞日本對中日有主權爭議的釣魚島長期與和平之管理。同時，台海和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的重要因素，強調美日菲在台灣問題的基本立場沒有改變，敦促和平解決兩岸問題。

美日菲將加強合作保持印太地區自由開放，美日會支持菲律賓海岸防衞隊的能力建設，三國的海岸防衞隊計劃明年在印太地區進行海上三邊演習和其他海上活動，提高互通性並促進海上安全，同時建立三邊海上對話，加強協調和集體應對。美日菲將透過三國與其他夥伴的聯合海軍演練，加強三邊國防合作，計劃於2025年在日本周邊進行海上訓練，同時協調美日支持菲律賓國防現代化優先事項，並歡迎菲律賓與澳洲、南韓強化國防合作。

除了防務合作，美日菲將促進包容性經濟成長和經濟彈性，並在印太地區建立首個全球基礎設施和投資走廊夥伴關係「呂宋經濟走廊」，支持菲律賓蘇比克灣、克拉克、馬尼拉和八打雁之間的互聯互通。同時，三國將合作開發關鍵和新興技術，鞏固全球供應鏈，以及推動氣候夥伴關係和清潔能源供應鏈。