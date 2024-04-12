最快本周末襲以　傳伊朗控制攻勢免美國插手

中東戰雲密布，知情美國官員周四（11日）透露伊朗正在調整報復以色列計劃，相信會於未來數日對以色列發動比尋常大規模的空襲，最快本周末執行。官員稱，伊朗已表明會由代理人對以色列發動多次襲擊，但會是受控和非升級性質的，不會觸發迫使美軍出手的區域戰爭。美媒指，以色列估計伊朗最快未來24至48小時內直接攻擊以色列南部或北部，伊朗知情者則稱該國領導層仍在討論攻擊計劃，未有最終決定。

美國官員評估，伊朗計劃利用無人機和導彈襲擊以色列，由於任何攻擊都會對中東火上加油，所以沒有十足信心不會招致美國的軍事回應，但相信伊朗並非尋求進一步擴大區內危機。華府預期伊朗最快本周末行動，目前處於窗口期，德黑蘭仍在調整行動以免高估自己的能力，美方則正透過現有渠道向德黑蘭發出直接訊息，確保攻勢不會推高中東緊張局勢。

美國官員續指，美方的回應需視乎伊朗攻擊情況，如果以色列攔截到來襲導彈和無人機，或者它們的殺傷力不大，美方將要求內塔尼亞胡政府不要貿然反擊；惟攻擊若導致以色列本土或駐外使團及機構有大量傷亡，以色列將有權採取有力回擊。以色列傳媒指，以軍評估首階段會包括來自伊朗、也門和伊拉克的數十次攻擊，但未知黎巴嫩真主黨和敍利亞親伊朗民兵會否參與，以軍防空系統繼續保持戒備。一名伊朗革命衞隊顧問透露，該國最高精神領袖哈梅內伊憂慮直接攻擊以色列會適得其反，包括武器被攔截，以色列也會對伊朗的戰略基礎設施進行大規模報復，行動計劃已提交給哈梅內伊，他仍在權衡政治風險。顧問表示，行動可能涉及伊朗在敍利亞和伊拉克的代理人攻勢，而伊朗近日已從武器庫運出無人機。其他可能目標還包括戈蘭高地及以色列駐外大使館，特別是在阿拉伯世界的，發出與以色列關係友好需要付出高昂代價的訊號。

英媒周四報道，伊朗外長阿卜杜拉希揚周日（7日）出訪阿曼時曾指德黑蘭願意有條件緩和局勢，第一是加薩地帶永久停火；第二是重啟2022年起停滯的重返《伊朗核協議》談判；第三則是要求美國保證不會插手針對以色列的受控攻擊，消息指美方已透過阿曼拒絕這項條件。知情人士指，伊朗不想美國出手，意味德黑蘭不會指示代理人武裝攻擊駐敍利亞和伊拉克美軍。伊朗知情者則表示，相信以色列總理內塔尼亞胡目標是令伊朗捲入戰爭，所以可能會避免直接攻擊以色列本土。