美韓防務會議　加強應對北韓核威脅

美國、日本和菲律賓歷史性舉行三方峰會之際，美國和南韓周四（11日）在華盛頓舉行聯合國防協商機制（KIDD）會議。美國重申將動用一切軍事力量協防南韓，並以可視方式定期派遣戰略資產。兩國將按照此前商定舉行兵棋推演模擬北韓動用核武，加強應對北韓核威脅。雙方強調與日本展開三邊安全合作，以及維護台海和平穩定非常重要。

今次是聯合國防協商機制（KIDD）第24次會議，南韓國防部國防政策室室長趙昌來、美國國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）、東亞事務代理副助理部長溫特尼茨（Andrew Winternitz）等兩國國防外交官員與會。會後發表聯合聲明，強調當北韓發起挑釁和威脅行為，美韓將團結合作應對，若北韓對美國或盟國和夥伴發動核攻擊將導致政權終結。

美韓認為，北韓和俄羅斯軍事合作威脅印太地區和歐洲的和平穩定，將與國際社會攜手應對。雙方商定在聯合演習中及時反映朝鮮半島安全環境變化，另探討成立高級別委員會，加強科技和軍工產業基礎和設備管理與維護（MRO）領域合作。兩國同意推動互惠防務採購協議，利用先進技術使聯盟現代化，並指韓國最近發射軍事偵察衞星有助提高兩國聯合偵察能力。