美日韓東海聯合演習　航母出動制中朝

美國、日本和南韓周三（10日）至周五（12日）在東海舉行聯合演習，出動美軍航空母艦羅斯福號和多艘驅逐艦。美媒形容演習是針對中國在印太地區日益激進的軍事行動，南韓海軍則表明，演習重點在北韓不斷升級核武和導彈威脅下，加強韓美日三國的聯合應對能力。

除了航空母艦羅斯福號，美國海軍另派出3艘阿利‧伯克級神盾驅逐艦，以及艦載F/A-18E超級大黃蜂戰機和MH60R海鷹反潛直升機參加演習。南韓海軍出動世宗大帝級神盾驅逐艦西厓柳成龍號，日本海上自衞隊則由村雨級神盾護衞艦有明號參演。南韓海軍公布，參演部隊進行反潛戰訓練，提高能力應對北韓潛艇和潛射彈道導彈威脅，另進行海上攔截演習，防止大規模殺傷力武器非法運輸，以及進行搜救訓練。

美國海軍第9航母打擊群司令亞歷山大（Christopher Alexander）表示，美日韓三國重點訓練通信和數據共享，演習將有助於改善美國及其盟友之間的溝通，更好準備應對地區危機。他形容，當下世界局勢繁忙，發生的事繁多，今次演習意義在於擁有3個志同道合的國家、3支志同道合的海軍，都相信西太平洋的和平、安全與穩定。