越南女首富貪污判死 同案通緝與洲際航天科技集團常務副主席同名
2024年04月12日 17:02
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越南華裔女首富張美蘭涉嫌早年聯同其他同夥，從西貢商業銀行挪用超過304萬億越南盾（約1,054億港元），被判貪污、行賄及違反銀行法規等罪名成立，周四（11日）被胡志明市人民法院判處死刑。案件另有多人被追緝，包括6名西貢商業銀行（SCB）高層和一名叫Lam Lee George的SCB前董事局成員，後者在通緝令上的英文名字，與洲際航天科技(01725)集團常務副主席執行董事及香港數碼港管理有限公司董事局前主席林家禮英文名相同，而洲際航天科技集團的主席兼行政總裁為文壹川。
調查文件指，Lam Lee George曾簽署董事會8份會議記錄，合共向張美蘭批出多筆貸款，截至2022年10月17日的總欠債為53萬億越南盾，抵押資產總值為34萬億越南盾。越南傳媒上月報道，加拿大籍的Lam Lee George和中國籍SCB董事Sun Henry Ka Ziang已藏匿起來，越南公安部門決定分開處理此案，並暫停調查兩人，一旦拘捕他們再繼續調查。
林家禮回應東網查詢時，未有否認他是案中的Lam Lee George，但指他在10年前（即2014年底）已經不擔任SCB的外部董事，至此沒有任何聯繫。他稱自己當時不是管理層，也沒有任何貸款的核批權，強調他和2022年10月萬盛發案（有關2018至2019年期間房地產債券發行及資金使用）沒有任何關聯。