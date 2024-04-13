【東方日報世界視線】戰亂威脅在增加　歐盟主動變被動

2023到2024年，全球估計要面對幾十年來最大的地區戰爭及衝突的威脅。有調查去年底計算，除了巴以及俄烏戰爭打得熾熱，全球2023年就出現了183場不同地區的武裝衝突，是30年來最高的數字。

如今非洲薩赫勒地區多國的軍事政變，引發多個軍人政府新成立，開始迫使美、法及德國撤軍，抗拒它們一直借協助反恐為名，繼續用武力霸佔這些地區的油氣、稀土和黃金的開發。反而，這些軍人政府借俄羅斯「非洲軍團」所協助的聯合行動，在馬里及布基納法索邊境，打擊回教恐怖主義初見成效，但這些地區氣氛非常緊張，因這些新成立的軍人政府擔心西方政府勾結其傀儡勢力──西非國家經濟共同體（ECOWAS）所作出的軍事干預。

另外正激烈角力的，是伊朗以經濟及武器援助的也門及黎巴嫩地區的反以色列回教軍事力量，分別在以黎邊境製造對以色列的軍事威脅，以及有效地在紅海打擊以色列及西方海運。西方國家變得很被動。

丹麥政府最近提出警告，俄羅斯可能會借美國奉行孤立主義的特朗普上台，在3至5年內進軍歐洲北約成員國，遂要求歐盟開始探討自身以軍事對抗俄羅斯的能力及部署。無疑從表面實力來看，歐盟的人口、科技水平、工業能力、經濟、財政力量及軍事開支，都比俄羅斯優勝，長耗下去俄無法抵擋。事實上，俄羅斯於2014年吞併克里米亞，北約已開始增加軍費開支，2022年歐盟軍費開支總額是4,800億美元，而美國人口是歐盟的四分之三，開支逾8,000億美元。不過，現時歐盟的軍工生產能力還是比俄羅斯落後，追趕要花莫大努力及犧牲國民的民生福利。2024年，歐盟才勉強估計可成功把軍費提升至GDP的2%，歐盟成員國向能獨力抗俄的目標進發，路途遙遠。

歐盟內軍工體系規模太細小，無法和美國的體系競爭。俄烏戰爭至今，歐盟援烏及自身應用的武器居然75%靠外購，其中63%便來自美國！這個情況無法刺激歐洲軍工發展及創造內部更多就業，也使歐盟的軍工體系更缺資金研發及更趨落後。面對俄羅斯的強大軍工體系及軍隊豐富的戰爭經驗，歐盟軍事上只會更落後及被動。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻