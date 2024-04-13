恐伊朗報復在即　中國等促本國公民勿赴以色列

美國和以色列軍隊全面戒備伊朗即將發動的報復行動，戰雲陰霾下，中國駐以色列使館周五（12日）特別提醒中國公民密切關注以色列安全形勢，暫勿前往當地，有可能面臨極高安全風險。多國向本國公民發出旅遊警示，敦促他們切勿前往以色列、巴勒斯坦和更廣泛中東地區。西歐的航空公司當中，僅餘維持往返伊朗首都德黑蘭航班的奧地利航空亦宣布，暫停航線至下周四（18日）。

法國外交部周五建議公民切勿前往伊朗、黎巴嫩、以色列和巴勒斯坦，並已安排駐伊朗外交官的親屬返回法國，同時禁止公務員在上述國家和地區執行任何任務。英國外交部警告公民切勿前往以色列北部、加薩地帶和附近地區，以及約旦河西岸地區。德國警告公民應離開伊朗，認為緊張局勢可能突然升級，令公民面臨被任意逮捕、審訊和判處長期監禁的風險。奧地利同樣要求公民離開伊朗。

俄羅斯強烈建議其公民切勿前往以色列、黎巴嫩和巴勒斯坦，強調當地存在安全風險。黎巴嫩外交部表明，以巴衝突地區以及黎巴嫩和以色列之間藍線地區的局勢仍不穩定。波蘭外交部也建議公民切勿前往以色列、巴勒斯坦和黎巴嫩，因為不能排除當地軍事行動可能突然升級，導致空中交通受到嚴重限制，無法通過陸地邊境口岸離開。印度外交部則呼籲公民切勿前往伊朗和以色列，當地印度公民應對自身安全採取最嚴密的防範措施。