港泰雙籍女子陳屍倫敦大宅　鄰居稱曾聽到尖叫

一名持香港和泰國雙重居民身份的27歲女子，日前被發現陳屍英國倫敦市中心海德公園附近一間大宅，她身上有多處刀傷。鄰居透露，曾聽到住宅傳出尖叫聲，警方周四（11日）指目前未有人被捕，不排除任何行兇動機，但認為兇手可能認識死者。

死者加莫南（Kamonnan Thiamphanit）洋名Angela，倫敦警察廳指加莫南的朋友周日（7日）傍晚兩度報警，稱擔心加莫南的安危。警方把加莫南列為中度風險失蹤人員後，於周一（8日）早上前往斯坦霍普廣場（Stanhope Place）的加莫南住址調查，破門入屋並發現屍體，驗屍證實加莫南的死因是被銳器所傷。警方稱身處海外的加莫南親友深受打擊，呼籲知情人士提供線索。

英國傳媒引述死者鄰居描述，死者住宅方向周日晚傳來非常高亢的兩下尖叫聲，過後一片寂靜。另外，死者住宅上周六（6日）晚上至周日凌晨曾舉行派對，傳出巨大噪音。涉事住宅前身是埃塞俄比亞大使館，鄰居透露該宅現時是短期出租房屋，無常住居民，也從未見過屋主本人。另一名鄰居指，上周六晚曾有3份外賣本應送往死者住處，卻錯誤送到自己的家。