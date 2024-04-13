伊朗遲遲不報復或打心理戰 引以色列人恐慌

盛傳伊朗將攻擊以色列之際，伊朗傳媒周五（12日）公布該國北部防空司令薩德吉安（Amir-Mohammad Sadeghian）當天視察部隊戰備、裝備和應對規程。有分析指，伊朗會任由以色列心驚膽戰一段時間才實施報復。

周五（12日）陸續傳出美國和以色列相信伊朗未來數天將大規模襲擊以色列，最快周末行動，伊朗最高精神領袖哈梅內伊的社交網「X」帳戶曾轉發相關報道，但其他伊朗官員和媒體基本保持沉默。伊朗分析人士認為，德黑蘭報復前會盡量讓以色列保持警覺及困惑，例如伊朗會在某地點部署100枚導彈，然後再轉移到其他地方，或者安排部隊進入高度戒備狀態，然後不加解釋撤銷決定，或者調動部隊到其他地點。

派駐耶路撒冷的伊朗記者觀察到，以色列民眾已普遍認為伊以之間的威脅和警告已到最後關頭，並引起公眾恐慌，所以即使周五是猶太教安息日，以色列家庭也沒有像往常一樣舉行聚會，而是留在家中。部分城市則已收到指示，當伊朗行動後就要開放臨時避難所。在伊朗，民眾亦擔憂局勢緊張會導致美元兌伊朗里亞爾匯率進一步上升，令生活條件更加惡劣。