傳俄擬今年底前　重啟扎波羅熱核電站發電

全歐洲最大核電廠、烏克蘭扎波羅熱核電站2022年由俄羅斯佔領，反應堆停止發電。美媒周五（12日）報道，俄羅斯打算趁扎波羅熱核電站與前蘇聯電網連接40周年之際，恢復該廠運行。外界憂慮俄羅斯不具備營運該核電廠的能力，加劇事故風險。

俄羅斯官員透露，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西上月在俄羅斯索契與總統普京和俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）負責人會面，格羅西詢問普京會否重啟扎波羅熱核電站，普京給出肯定答案。歐洲外交官指，IAEA最近也收到派駐扎波羅熱核電站核查人員的技術報告，顯示俄羅斯尋求今年內讓核電站發電，目標重啟至少一座反應堆。

反應堆運作期間需要沿電網輸出電力，否則會影響反應堆穩定性，IAEA最近數周與俄羅斯討論把部分電力輸往烏克蘭地區，多名扎波羅熱核電站前員工質疑，俄羅斯無足夠技術人員安全重啟核電廠。報道指，俄羅斯最近數月向核電廠附近的埃內爾霍達爾鎮派駐數千人，包括國家原子能公司官員、警察、安全部隊人員、家人及教師入住撤離的烏克蘭人居所。