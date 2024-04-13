充當古巴特工逾40載　前美駐玻利維亞大使囚15年

美國司法部周五（12日）公布，前美國駐玻利維亞大使羅查（Victor Manuel Rocha）承認秘密充當古巴政府特工，佛羅里達州南區聯邦地區法院按最高刑罰判處他監禁15年，罰款50萬美元（約390萬港元）。

現年73歲的羅查承認自1973年至去年被捕期間，充當古巴情報總局的秘密特工，支持古巴及該國針對美國的秘密情報搜集任務。他於1981年至2002年受僱於美國國務院，1994至1995年在白宮國家安全委員會任職，1995年至1997年擔任國務院駐古巴哈瓦那美國利益代表處副秘書，並於2000年至2002年出任美國駐玻利維亞大使。聯邦調查局（FBI）一名臥底探員於2022年和2023年偽裝古巴情報總局秘密代表接觸羅查，羅查自認為古巴工作時間跨度長達40年，並稱呼美國是「敵人」，古巴前領袖卡斯特羅是「司令」。

司法部國家安全司助理司法部長奧爾森（Matthew G. Olsen）表示，周五的認罪和判決結束被告40多年來的背叛和欺騙行為，羅查在美國政府擔任許多受信任的職位，是對美國人民的背叛，他對美國的每一個誓言都是謊言。羅查需根據認罪協議條款，協助評估他對美國造成的損害，放棄作為美國國務院僱員的所有福利，以及轉讓所有充當古巴特工時獲得的利益予美國。