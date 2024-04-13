情報部門憂孤狼恐襲　商場或成施襲點

澳洲新南威爾士省悉尼一個商場周六（13日）有男子隨機斬人，造成多人傷亡，外界難免關注澳洲反恐情況。澳洲安全情報組織（ASIO）周二（9日）向國會參議院提交的反恐報告曾指出，當局的最大憂慮仍然是由「孤狼」發動的恐襲，而商場等人流多的地點最大機會遇襲。

ASIO報告指，最關注的是沒有預警的孤狼式恐襲，這類襲擊通常低成本，利用刀具、汽車、炸藥或槍械等容易取得的武器行兇，最有可能施襲地點包括商場和交通樞紐等，部分特定意識形態亦會令施襲者揀選有象徵意義的目標，例如政府建築物和宗教場所。ASIO稱會繼續監控威脅環境的發展並適當地回應，保護澳洲和民眾安全。

ASIO亦提到，暴力右翼極端分子仍然受到2019年新西蘭基督城清真寺恐襲的啟發，同時警告仇恨團體活動增加，他們想引發所謂的「種族戰爭」，而ASIO的反恐工作中約有四分之一與出於意識形態動機的暴力極端分子有關，這與出於宗教動機的極端主義不同。ASIO解釋，受意識形態驅動的群體主要由包括民族主義和種族主義的右翼極端分子組成，他們在可預見的未來可能更關注招募和激進化，而不是襲擊計劃，惟趨勢正在改變。