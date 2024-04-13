烏求增援防空導彈　歐洲盟友反應一般

面對俄羅斯持續發動大規模空襲轟炸能源設施，烏克蘭外交部長庫萊巴正在游說西方國家盟友提供更多防空系統。英國傳媒上周五引述知情人士報道，烏克蘭試圖說服波蘭、羅馬尼亞、西班牙施予援助，但歐洲普遍反應不正面。

烏克蘭總統澤連斯基上周四在立陶宛首都維爾紐斯出席三海峰會，表示烏克蘭面對俄羅斯空襲已經淪為「例行公事」，指出「每天都有導彈打擊，我們每天都聽到烏克蘭將接收新防空系統」，但現實是很多西方國家未能夠履行承諾。烏克蘭目前操作至少3套美國製愛國者防空系統，以及一套法國與意大利聯合研製的SAMP/T防空系統；知情人士稱，烏克蘭需要額外7套防空系統，雖然數量不多，但情況複雜。

庫萊巴上周五證實，正在就額外接收兩套愛國者防空系統及一套SAMP/T防空系統與盟友積極談判。惟不少歐洲國家表明需要保留自身防空能力，拒絕向烏克蘭援助更多防空系統。德國國防部上周一表示，現階段無法提供更多愛國者防空系統。波蘭軍方表明，目前等待美國付運愛國者防空系統，所以無法援助烏克蘭。波蘭總統杜達上周四在三海峰會指出，波蘭仍然有可能把前蘇聯製防空彈藥給予烏克蘭使用。