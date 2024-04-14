男嬰患罕見病插喉生存　術後恢復健康充滿活力　

英國英格蘭薩福克郡伊普斯威奇一名母親懷孕5個月期間，獲悉胎中男孩患有罕見先天性疾病，感到十分心碎。後來孩子出生不久，卻又感染了肺部病毒，令原本嚴峻的病情雪上加霜，她感到更加無助。所幸孩子手術治療後，身體恢復良好，現時雖然要接受定期檢查，但生活仍然充滿活力，她才放下負擔。

23歲的丹尼斯（Emily Dennis）懷孕8個多月時誕下兒子奧蒂斯（Otis），他當時看似健康快樂，卻患有法洛氏四重症（TOF），心臟出現4種缺陷，無法向全身泵送液和氧氣，若得不到治療，便會陷入心內膜炎和心律不整等心臟感染的危機，一旦生病，更會危在旦夕。奧蒂斯初出生時，他的心臟功能獲得醫生樂觀評估，認為他一歲前也毋須進行手術。

然而，奧蒂斯6個月大時突然無法進食，到急症室治療，才發現感染了呼吸道合胞病毒（RSV），年紀小小便要戴氧氣罩生存，身上更插滿引流管。直到上月5日奧蒂斯接受了開胸手術和肺部手術，丹尼斯在家中苦8小時，得知兒子最後手術成功，她才放下了心頭大石。醫生現時只能對奧蒂斯的心臟進行部分修復，因此他需要再次進行手術，但丹尼斯相信，兒子會得到良好照顧。