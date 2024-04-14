俄伊混合攻勢施襲　謀破西方製式防網

俄羅斯前年全面入侵烏克蘭、也門叛軍青年運動去年攻擊紅海地區船艦，與伊朗對以色列的大規模報復空襲，均存在相同攻擊模式，施襲方利用無人機、巡航導彈、彈道導彈實施混合攻勢，試圖突破防禦方的西方製式防空網絡。

由無人機、巡航導彈、彈道導彈組成的空襲組合，最先由俄羅斯在烏克蘭戰場使用，俄方同時從海上、陸地、空中三方位發射它們，試圖令烏方防空系統陷入混亂，繼而找出防空缺口轟炸目標。青年運動也採用這種空襲方式，但其作戰區域以海上為主，所以使用的無人系統還有無人水面艦艇及無人潛航器。青年運動曾經使用巡航導彈及無人機對以色列發動遠程攻擊，對船艦的襲擊更出盡各式伊朗援助武器。

伊朗武器活躍在烏克蘭及紅海兩大戰場，伊朗透過實戰測試其武器性能，以及應對歐美國家防空系統的有效性，從中吸取作戰經驗改良戰術，提高打擊效果。今次伊朗直接出手攻擊以色列，對試圖向烏克蘭發動新一輪攻勢的俄羅斯而言，也是一個寶貴的學習機會，俄伊兩國可以交流混合空襲方式的使用心得及實戰經驗。此外，北韓也配備無人機、巡航導彈、彈道導彈，必定參考俄烏戰爭及伊以衝突的案例。

另一方面，烏克蘭與中東地區兩大戰場成為歐美國家防空系統「試驗場」，美以兩國防空系統在伊以衝突發揮重要防禦作用，更反映在當今空中來襲威脅多樣化的作戰環境下，各國特別是位於局勢不穩定地區的國家，有需要建立一個有效、覆蓋境內重要地區甚至全境的多層次防空網絡，同時應對長程、中程、短程的空中威脅。