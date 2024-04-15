【東方日報世界視線】美中博弈複雜　華府商界分歧

國家主席習近平，早前在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。據報道，這是習近平去年11月到美國三藩市參加亞太經合組織會議的延續；當時習近平曾出席由美國友好團體聯合舉辦的歡迎晚宴，蘋果公司行政總裁庫克、輝瑞行政總裁布爾拉、聯邦快遞行政總裁蘇巴馬廉等多位美國商界領袖亦有參與。

今次會面，顯示北京希望在美國對華進行所謂「去風險」、實為「脫鈎斷鏈」的策略下，能吸引外國投資者重返中國或擴大投資。習近平與美國商界領袖會面，打破之前由主管經濟的總理進行這一活動的傳統，表現他對會面的高度重視，也讓這次會面受到媒體的高度關注和評論。

會議由美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會和亞洲協會智庫組織發起，出席的包括美中關係全國委員會董事會主席格林伯格、黑石集團董事長兼首席執行官蘇世民、高通公司總裁兼首席執行官安蒙、哈佛大學甘迺迪政府學院創始院長艾利森、美中貿易全國委員會會長艾倫等20多人。據報道，習近平指2024年中國的經濟增長仍未到盡頭，前景仍會不錯，西方預計是4.6%至5%，比美國預計的2.4%增長高近一倍。

美國當前最詭譎的現象是，國會內一提到俄烏戰爭，共和黨就會搞拖延，企圖把烏克蘭交給歐盟處理，任其自生自滅；但是一提到中國，就兩黨一致視為要全力遏制的目標。奇怪的是，拓展中美貿易的商界卻不斷搞政治游說，抗拒中美開戰和貿易脫鈎。這些大企業表示，美國和中國經濟纏繞太深，如今根本無法互相擺脫。它們反而恐懼中美一旦開戰，中國強力及由上而下的政府可以驅逐它們出境，後果會是災難性的。如今它們最期望的，反而是中國政府大力刺激民間消費以達到5%經濟增長，這就可以讓它們有極大的商機，它們肯定是中美和平發展共存的巨大游說力量。

問題是，與它們對立的正是美國的軍工集團，後者希望政府繼續擴張海外軍事基地，將北約擴張至亞洲，不斷誘發地域戰爭，這都可以增加軍售。若要滿足它們的胃口，會否最終導致中美開戰？戰爭與和平的游說角力，仍然在華府進行中。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻