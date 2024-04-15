美軍攔截攻以80無人機6導彈　規模之大令官員手震

以色列在美國、英國等盟友協助下，成功攔截絕大部分伊朗來襲導彈和無人機。美國中央司令部周一（15日）公布，於中東時間上周六（13日）至周日（14日）凌晨，中央司令部部隊在美軍歐洲司令部麾下驅逐艦支援下，成功迎擊和摧毀逾80架單向攻擊無人機，以及至少6枚由伊朗和也門射向以色列的彈道導彈。

中央司令部指，被摧毀武器包括也門境內叛軍控制區仍在發射器的1枚彈道導彈及7架無人機。伊朗持續的前所未有、惡意和魯莽行為危及區域穩定及美國和聯軍的安全，中央司令部保持態勢支持以色列防禦伊朗的危險行動，繼續與所有地區夥伴合作加強區域安全。

知情美國高官指，美方原本只預期伊朗發射數十枚彈道導彈攻擊以色列，但隨着伊朗的導彈和無人機不斷飛向以色列，中央司令部司令庫里拉隨即通知白宮國家安全團隊，襲擊以色列的彈道導彈恐多達逾100枚。該名高官指，數量之大令人震驚，在擇錄筆記時手震。美軍早前已預先部署額外的防禦資產到紅海和地中海，加上在英國等國協助下，伊朗導彈均在發射時便被擊落。