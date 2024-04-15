不尋求局勢升級　美高官證不參與反擊伊朗

美國防長奧斯汀和以色列防長加蘭特周日（15日）再次通電話，是二人在過去周末第3度通話，檢視美以和盟友抵禦伊朗攻擊的行動。美國國防部指，奧斯汀強調美國不尋求局勢升級，同時會持續採取所有必要行動保衞以色列和美國人員。奧斯汀亦闡述了他與夥伴和盟國進行磋商的情況，以加強國際社會應對伊朗侵略的決心。

以色列在美國、英國、約旦等國協助下攔截絕大部分來襲的伊朗武器，網傳有導彈落入約旦境內起火。美國總統拜登周日與約旦國王阿卜杜拉二世通電話，強烈譴責伊朗的襲擊威脅到約旦和其國民，二人將繼續監控形勢，在未來數天保持密切聯繫。二人還討論了加薩地帶局勢，重申合作增加運入加薩的人道援助，以及盡快找到結束危機的方法。

現時盛傳以色列在美國總統拜登反對下，放棄反擊伊朗。一名美國高官周日確認拜登在襲擊後與以色列總理內塔尼亞胡通電話，拜登當時指出以色列在這場交戰中遙遙領先，摧毀了伊朗革命衞隊領導層，伊朗試圖做出回應，而以色列在與夥伴協調下明確展示了軍事優勢，挫敗襲擊。拜登續指，以色列在權衡如何應對伊朗攻擊時，必須仔細地、戰略性地思考升級的風險。該名官員沒有直接說美國反對以色列軍事反擊伊朗，只稱雖然美國決心防衞以色列，但不會參加相關行動。以色列已向美方表明不尋求局勢大幅升級，而是尋求保衞自己，該名官員強調以色列如何回應是以色列人必須做出的計算。