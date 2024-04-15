美稱遭中國黑客網攻基建　華批栽贓陷害換取撥款

美國眾議院今年2月舉行有關中國網絡攻擊威脅的聽證會，主要討論去年5月被美國微軟公司披露、聲稱獲中國政府支持的黑客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon），美方稱該組織入侵當地主要關鍵基礎設施至少5年。中國國家計算機病毒應急處理中心周一（15日）發布相關報告，認為美方指控缺乏證據，純屬栽贓陷害，旨在打壓中國對外形象與發展；指摘美國情報機構利用所謂中國網攻威脅的藉口無底線抹黑中國，以此換取美國政府撥款。

針對微軟去年報告中的指控，中國國家計算機病毒應急處理中心第一時間聯合360數字安全集團成立技術團隊開展調查工作，並形成伏特颱風溯源報告。聯合調查技術團隊經過溯源分析認為，微軟與西方情報組織「五眼聯盟」國家有關伏特颱風報告提到的病毒程式並沒表現出明確的國家背景黑客組織行為特徵，反而與勒索病毒網絡犯罪團夥的關聯程度更明顯。微軟和五眼聯盟國家僅憑受害單位和攻擊者的攻擊技戰術這些模糊的歸因因素，就把伏特颱風扣上所謂中國政府支持背景黑客組織的帽子，團隊認為這非常不嚴謹和不專業，其背後必然有更深層次的原因。

中國網絡安全專家表示，網攻歸因是國際性難題，攻擊者會通過各種手段隱藏自己的真實身份和地理位置，需各國協同治理；批評美國政府利用對他國網攻活動的歸因，將自己塑造成受害者，博取國際輿論支持，將其作為政治籌碼在國際爭端中向他國施壓，進而謀求超額利益。國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華指出，美國國家安全局等曾有很多網絡武器洩露事件，導致很多網絡犯罪團夥實際具備的攻擊能力增強。中國外交部網絡事務協調員王磊則指，美方炒作時機在提交聯邦政府下一財年預算申請之際，中方報告認為這是美國情報機構和反華政客針對美國國會和納稅人的一次合謀欺詐，以獲不斷增加網絡安全預算。