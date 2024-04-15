華籲各方克制避免中東局勢升級　使館促暫勿赴敍

聯合國安理會周日（14日）就伊朗襲擊以色列舉行緊急會議，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵在發言中呼籲有關方面冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。因應中東局勢緊張，中國駐敍利亞大使館同日發布安全提醒，提示中國公民近期暫勿前往敍利亞。

中國駐敍利亞大使館在安全提醒中指出，伊朗周日凌晨向以色列發射數十枚導彈和無人機，敍利亞安全形勢進一步升級。使館呼籲中國公民近期暫勿赴敍，已在當地的人員和機構盡快撤離或疏散至相對安全區域，如遇緊急情況及時報警並與使館聯繫。中國駐伊朗大使館亦再次提醒在伊中國公民和企業密切跟蹤當地安全形勢和使館發出的安全提醒，避免前往敏感地區和人員密集場所。

戴兵在安理會發言時表示，中方對近日發生的升級事態深表關切，注意到伊朗方面表示，有關軍事行動是對以色列襲擊伊朗駐敍利亞外交館舍的回應，有關問題至此可視為已解決。中方呼籲有關方面最大程度保持冷靜和克制，根據《聯合國憲章》宗旨和國際法解決分歧和爭端。他又指，這一輪形勢升級是加薩衝突外溢的最新表現，如放任戰火繼續延燒，其負面外溢效應將進一步擴散，加劇地區動盪，強調當務之急是立即實現加薩停火。