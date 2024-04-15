45歲女政客偷食24歲和尚養子　遭丈夫拍片捉姦斷正

泰國傳媒報道，該國北部素可泰府一名頗有人氣的45歲女政客，上月遭64歲丈夫捉姦在床，而外遇對象是兩人不久前才「收養」的一名24歲和尚。最終，憤怒的丈夫把捉姦影片公諸於世，更上電視台講述經過。

報道指，今年2月民主黨女政客普拉帕彭（Prapaporn Choeiwadkoh）與丈夫在清邁一間寺廟收養僧侶帕瑪哈（Phra Maha）。據悉，當時在普拉帕彭極力勸說下，丈夫才決定收養帕瑪哈。惟事後普拉帕彭經常與養子單獨待在房內，甚至把房鎖上；她每次都辯稱正在「祈福」，因不想被打擾才鎖門。

丈夫其後發現，妻子會在半夜跑到寺廟，最後在友人告知下，才知道帕瑪哈趁他出差時一直和妻子住在一起。丈夫在上月22日凌晨驅駕車回家以求明白，惟他未到房間，已看見散落門外的袈裟。由他拍下的影片可見，妻子和養子全裸躺在床上，令他怒吼：「你們兩個很快樂吧。」

普拉帕彭聲稱因寺廟無水，養子才會到家中洗澡；帕瑪哈也強調自己清白，「甚麼也沒有發生」。然後，事件曝光後普拉帕彭被政黨停職調查；帕瑪哈也因為違反佛教僧侶不得與女性單獨相處、宣誓獨身的規定，已逃離寺廟。