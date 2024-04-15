伊朗襲以色列前72小時　已知會鄰國及華府

伊朗於當地上周六（13日）深夜開始對以色列發射大批導彈和無人機報復，惟絕大部分被攔截。伊朗外長阿卜杜拉希揚周日（14日）表示，伊朗已在發動攻勢前的72小時知會鄰國和美國即將行動；美國官員否認收到通知。

土耳其、約旦、伊拉克、埃及、沙特阿拉伯、阿聯酋的官員均指，伊朗早於發動襲擊前3天向他們通報行動時間，而伊朗是透過瑞士、卡塔爾、土耳其向美國傳話。土耳其外交部表示，該國在攻擊前曾與美國和伊朗溝通，並作為中間人傳話確保回應是合乎比例的。土耳其外交消息指，伊朗明言攻擊是回應以色列空襲伊朗駐敍利亞大使館，不會超出攻擊計劃範圍，所以土方知悉可能性，對事態發展不震驚。伊拉克的安全官員亦說，伊朗在行動前至少3天，已透過外交渠道知會伊拉克政府，當時沒有交代確實行動時間，但伊朗在開始攻擊前數小時有通知伊拉克，讓後者及時關閉領空，駐當地美軍也事先知道。約旦高官則指，德黑蘭上周三（10日）傳召阿拉伯國家外交官，通知他們將攻擊以色列。

不過，一名美國高官聲稱說法不正確，伊朗沒有事先通知美方，只在開始攻擊後才透過瑞士知會美國。官員猜測，伊朗宣稱一早發出知會是想解釋無意造成傷亡，但其實向特定目標發射逾百枚導彈，意圖已經很清楚，只是沒有成功，伊朗現時可能是為掩飾行動失敗的尷尬。