伊朗射120枚彈道導彈　近半墜毀　僅5枚擊中以

伊朗於當地上周六（13日）深夜出動逾300件武器，包括無人機、彈道導彈和巡航導彈，史無前例地直接攻擊以色列。根據以色列國防軍周一（15日）公布的來襲武器發射點地圖，大部分導彈和無人機由伊朗本土發射，越過伊拉克、敍利亞、沙特阿拉伯北部及約旦領空攻擊以色列；另有小部分從也門發射，經沙特阿拉伯和約旦領空飛向以色列。

伊拉克安全部門消息指，襲擊期間有飛行物在伊拉克上空飛向以色列。伊朗革命衞隊則指，部隊先發射飛行速度較慢的無人機群，約一小時後才開始發射彈道導彈，令兩者能同步打擊以色列。黎巴嫩則發射兩批火箭彈，攻擊位於戈蘭高地的以軍基地。

美軍除了中央司令部部隊和歐洲司令部驅逐艦參與防空作戰，其他區內美軍亦從多個基地擊落敍利亞南部接近約旦邊境上空的伊朗無人機，英國派出颱風戰機擊落多架伊朗無人機，約旦則攔截飛入該國領空的飛行物，法國戰機負責空中巡邏。伊朗Press TV電視台指，伊朗向以色列發射的所有高超音速飛彈擊中了目標。

知情美國官員透露，合共有5枚彈道導彈突破防空系統落入以色列領土，其中1枚的目標相信是以色列北部一個雷達站，但無法命中，另外4枚則擊中南部的內瓦提姆空軍基地。該基地是伊朗的主要目標，4枚導彈中，1枚擊中基地跑道，1枚擊中一個空的飛機機庫，1枚擊中一個不再使用的機庫。官員續指，伊朗發射了120枚彈道導彈，但約一半在發射時或中途已經墜毀。