王毅跟沙特外交大臣通電話　願避免對抗進一步加劇

中共中央政治局委員兼外長王毅周一（15日）跟沙特外交大臣費薩爾通電話。王毅指，沙特是中國在中東地區的重要夥伴。中方願同沙方加強溝通協調，落實好兩國元首達成的重要共識，不斷深化政治互信，推動中沙關係向更高水平邁進。

王毅表示，中方堅決反對襲擊伊朗駐敍利亞使館館舍這種嚴重違反國際法的行為，同時注意到伊朗表示進行的反擊不針對任何周邊國家，願繼續奉行睦鄰友好政策。當前局勢面臨走向惡化還是回歸正常的抉擇。中方讚賞沙方強調通過外交途徑解決問題。中方願同沙方共同努力，避免對抗進一步加劇。

王毅強調，這一輪局勢升級是加沙沖突外溢的最新表現。當務之急是嚴格落實聯合國安理會第2728號決議，立即實現無條件、持久停火，切實保護平民，確保人道救援。巴勒斯坦人民一直未能實現民族合法權利，是當代持續最長的不公，是以巴問題的根源，也是中東問題的核心。解決問題的方向就是要盡快落實兩國方案，建立獨立的巴勒斯坦國，恢復巴勒斯坦人民的民族合法權利，實現巴以兩國和平共處。

費薩爾表示，沙中對當前中東局勢的立場高度一致。兩國都主張通過對話解決分歧，都致力於維護中東地區的和平穩定。沙方對當前局勢升級深表擔憂，希望局勢盡快回到正常軌道。沙方高度期待中方為此發揮積極和重要作用，願同中方加強溝通協調，推動加沙立即實現無條件停火，啟動落實兩國方案，盡早實現中東穩定。沙方完全信任中方，願推動沙中合作持續發展。