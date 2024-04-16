陳吉寧晤紹爾茨　歡迎德企把握上海產業加速轉型

正在中國訪問的德國總理紹爾茨周一（15日）與上海市委書記陳吉寧會面。紹爾茨當晚乘坐專機抵達北京，中國外交部副部長鄧勵前往迎接。預計紹爾茨周二（16日）將與中國國家領導人舉行會談。

陳吉寧與紹爾茨會面時稱，上海歡迎更多德國企業把握上海產業加速轉型、消費加速升級、科技創新加速發力機遇，赴當地投資興業，積極開拓市場。上海將持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，支持各類企業在當地實現更快更好發展。紹爾茨則表示，期待以此訪為契機，進一步推動德中經貿往來，攜手應對氣候變化、綠色轉型等全球挑戰。他支持更多德企在上海發展，加強科技創新、綠色低碳等領域務實合作，更好實現共贏發展。

紹爾茨周一上午前往上海同濟大學嘉定校區與160多名學生交流，談到中餐、文化交流、歐盟政治、氣候變化等話題。被問中德企業是否存在合作和競爭共存情況時，他表示德國致力於大家互相合作的模式，又以車企舉例，現在德國有亞洲的車企，亞洲也有德國的車企，在中國也有很多德國車企，以及中德合資製造的汽車。關於競爭，他希望企業之間產生的是良性競爭。