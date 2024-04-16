傳開領空助以攔無人機　約旦與伊朗關係現裂痕

伊朗上周六（13日）深夜至周日（14日）凌晨大規模空襲以色列期間，阿拉伯國家約旦參與擊落無人機和導彈的行動。以軍官員周一（15日）透露，約旦當時曾允許以色列戰機進入領空，攔截來襲武器，被視為兩國軍隊首次並肩作戰。伊朗日前警告約旦勿與以色列合作，約旦外交部已傳召伊朗大使抗議。

以色列空軍官員透露，戰機當時迎擊來自東面伊朗方向的來襲武器，需要進入以色列以東的約旦領空，行動在協調下進行。除了開放領空，約旦也在美軍協調下與以色列戰機共同攔截來襲無人機和導彈，網傳有導彈殘骸落入約旦首都安曼，導致建築物起火。約旦政府周日發表聲明，強調攔截行動是為確保公民安全，而非保護以色列。約旦與以色列於1994年簽署和平條約，但常因巴勒斯坦問題關係緊張。

伊朗官方傳媒日前警告，若約旦在伊朗報復以色列期間協助對方，屆時約旦將成為下個目標。約旦外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）周一表示，傳召伊朗大使是為抗議伊朗干涉約旦內政的言論。約旦首相哈蘇奈（Bisher Khasawneh）周日向內閣發表講話時強調，無論任何勢力企圖危害約旦安全，軍隊都將採取一切手段對抗。但國王阿卜杜拉周日向美國總統拜登表明，約旦不會成為地區戰爭的舞台。