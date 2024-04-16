日外交藍皮書　5年來首次寫入中日戰略互惠關係

日本外相上川陽子周二（16日）在內閣會議上報告2024年版《外交藍皮書》的內容。新版藍皮書寫入將全面推進中日戰略互惠關係，是5年來首次。另外，藍皮書繼2010年版以來再次將南韓表述為「夥伴」，反映出雙邊關係的改善。

有關中國方面，藍皮書指出構建「有建設性的穩定關係」很重要，包括就懸而未決的難題反覆對話，並就共同課題合作。藍皮書也提及台海問題，指出中國持續在東海與南海試圖單方面改變現狀。藍皮書也寫入日本在南海與美國、菲律賓加強合作的重要性。此外，藍皮書呼籲中方立即撤銷針對東京電力福島第一核電站處核污水排海而實施的日本水產品進口限制，並盡快釋放被拘日本人。

在南韓方面，藍皮書指鑑於印太嚴峻的安全保障環境，日韓前所未有地需要緊切合作，並對日美韓三國合作給予肯定稱。另一方面，藍皮書重申「堅決無法接受」南韓最高法院在二戰強徵勞工訴訟中，勒令日本企業賠償的裁決。關於北韓綁架日本人問題，藍皮書稱是一刻也不能鬆懈的人道主義問題，提出推進首相岸田文雄直接負責的高級別磋商以實現首腦會談。

此外，藍皮書譴責北韓向俄羅斯轉移武器，表達關切稱正關注俄羅斯對朝提供軍事援助的可能性。藍皮書就日俄關係表示將根據議題，結合國家利益加以應對。藍皮書堅持解決北方四島領土問題並締結和平條約的方針。