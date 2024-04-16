眾議院擬本周審援以烏法案 傳另涉台及TikTok

全國局勢紛亂之際，美國國會在民主共和兩黨分裂下仍然積壓大量撥款議案，未能通過。眾議院議長約翰遜周一（15日）宣布，他本周將提交援助以色列和烏克蘭的法案分別審議，民主黨此前堅持合併處理。知情人士透露，約翰遜本周內另將提交涉及台灣的撥款法案，以及禁止使用中國短片分享平台抖音海外版TikTok的法案。

約翰遜周一晚在共和黨會議結束後公布計劃，並形容全球發生突發事件，全世界都在關注美國如何應對。法案可能包括烏克蘭軍事援助租借計劃和人道貸款，呼應前總統特朗普要求不再無償援助。約翰遜預計眾議院將於周五（19日）晚就援助以色列和烏克蘭的法案投票，法案最終仍可能以一籃子形式遞交至參議院，並表明不會擔心強硬派黨友提出撤換自己的議長職務。

反對援助烏克蘭的強硬派共和黨眾議員意見分歧，比格斯（Andy Biggs）支持約翰遜的對外援助方案，但反對合併法案，強調以色列資金不應受到烏克蘭牽制。另一名強硬派共和黨眾議格林（Marjorie Taylor Greene）表明堅決反對約翰遜的法案，但未決定是否動議撤換議長。眾議院民主黨領袖杰弗里斯則形容烏克蘭人民時日無多，極端共和黨人已無藉口阻撓撥款。