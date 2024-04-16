李顯龍下月交棒黃循財　改任國務資政

新加坡總理李顯龍周一（15日）將於下月15日卸下職務，交棒予副總理兼財政部長黃循財。黃循財翌日受訪時表示，李顯龍卸任後將出任國務資政。有分析師指在地緣政治環境不斷惡化下，李顯龍選擇下月中交棒，很可能是為了讓黃循財和其團隊在下屆全國大選前，及全球局勢變得更不穩前，盡可能爭取到人民支持。

南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院社會凝聚力研究高級研究員梁振雄向聯合早報指出，隨着區域衝突和不確定因素湧現，星洲面對的問題都需要長期策略，並諮詢民眾和相關利益者。副總理兼財政部長黃循財和第四代團隊在5月中接棒是恰當時機，讓他們能同國民合作，應對接下來的轉型與變革。

新加坡管理大學楊邦孝法學院副教授陳慶文指出，5月中交棒似乎暗示執政行動黨認為大選宜早不宜遲。他說：「全球地緣政治局勢惡化，領導人的想法似乎是最好尋求新的委託。即在局勢急轉直下前，組建未來5年的政府。」但新加坡國立大學政治系副主任比爾維爾星（Bilveer Singh）不認為行動黨急於舉行大選，因為距離明年11月的期限還很久。

此外，梁振雄認為李顯龍可繼續在新內閣內扮演重要角色。這是因為世界局勢複雜，內閣中有像李顯龍這樣具有豐富執政經驗、與他國領導人有深厚交情，並對國家社會情況與結構有透徹了解的人，是至關重要的。至於是出任國務資政或內閣資政，梁振雄認為沒必要糾結具體職銜，重要的是李顯龍以導師角色留在內閣，引導年輕一代領導人。