全球珊瑚即將爆危機 規模創歷史之最

全球暖化令海洋水溫上升造成珊瑚白化，威脅海洋生態體系。美國國家海洋及大氣總署（NOAA）周一（15日）警告，第4次全球性珊瑚白化現象將於未來數周內爆發，預計受影響的珊瑚礁數量和範圍將較以往更廣。科學家呼籲國際社會緊急採取行動減少碳排放以紓緩珊瑚危機，並應停止口惠而實不至，自欺欺人。

國家海洋及大氣總署珊瑚礁觀察協調員曼澤羅（Derek Manzello）指出，全球超過54％珊瑚礁區域過去一年經歷足以引致白化程度的熱應力，數字仍以每周增加約1％的速度增長，預計1至2周內可能成為有紀錄以來範圍最廣的珊瑚白化事件。但他認為今次珊瑚白化現象的持續時間較短，因為與海洋變暖相關的厄爾尼諾現象正在減弱。

珊瑚礁是重要生態系統，孕育全球約四分之一海洋物種，包括多種魚類，同時保護海岸免受風暴侵襲。白化代表珊瑚失去生存所需的共生藻類，若周圍的海水溫度持續過高，珊瑚便會死亡。前3次全球性珊瑚白化現象較過往嚴重，第1次發生在1998年，當時全球20％的珊瑚礁區域遭受白化，第3次發生在2014年到2017年，白化區域比例達56％。