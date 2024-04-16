美中程導彈首駐菲　針對南海局勢制華

菲律賓今年多次與中國就南海主權爭議爆發海上衝突後，加強與被中方視為「域外國家」的美國軍事合作。美國陸軍周一（15日）宣布，首度在位於西太平洋第一島鏈的菲律賓北部呂宋島，部署集合反艦、陸攻、防空三大戰力於一身的中程導彈系統，聲稱這是美菲聯合軍事演習一部分，強化雙方戰備狀態及防禦能力。

美國太平洋陸軍公共事務辦公室表示，第一多領域特遣隊本月11日在菲律賓北呂宋部署中程能力導彈系統（又稱戰略中程火力系統），參與代號「堅盾」的美菲聯合軍事演習，強化美菲兩軍互操作性、戰備狀態、防禦能力。該陸基導彈系統由美國空軍C17運輸機經過15小時、接近1.3萬公里飛行航程後，由美國華盛頓州劉易斯－麥克喬德聯合基地抵達菲律賓呂宋島。軍方未有披露會否在菲律賓展開試射活動。

中程能力導彈系統旨在強化美國陸軍多領域火力，一個擁有完整配置的系統，主要由一個作戰中心及4個車載發射器組成，可以發射標準6型導彈及戰斧陸攻巡航導彈，覆蓋介乎500公里至2,900公里的射程，亦即是另外兩款多領域火力、精準打擊導彈與長程高超音速武器之間。標準6型導彈原本是美國海軍艦載防空武器，可以擊落不同空中威脅，也能夠打擊水面艦艇；戰斧陸攻巡航導彈亦可以實施反艦作戰。

美國第一多領域特遣隊表示，在菲律賓部署中程能力導彈系統，是在與菲律賓夥伴關係方面踏出重要一步，在擴大與菲方安全合作的同時，在呂宋島引入這款美方新能力。美國太平洋陸軍公共事務辦公室指出，「堅盾」聯合軍事演習支援美國印太司令部及美國太平洋陸軍的努力，強化雙方的陸軍及聯合行動能力；又稱在菲律賓部署中程能力導彈系統，旨在強化菲方海上防禦能力；外界認為是暗示南海局勢。

中程能力導彈系統是美國自冷戰結束後，首款陸基巡航導彈發射器，此前受與俄羅斯簽署、現時「胎死腹中」的《中程導彈條約》限制而無法裝備。軍事網站《海軍新聞》指出，美國在呂宋島部署中程能力導彈系統，射程覆蓋範圍不但包括整個戰略要道呂宋海峽，還有中國華南沿岸地區，以及多個位於南海島礁的解放軍設施。

中國被指視南海為其勢力範圍「後花園」，美國在菲律賓部署中程能力導彈系統勢必引起中方強烈反彈。中國外交部本月8日曾經作出表態，表示堅決反對美國為了謀求單方面軍事優勢在亞太地區部署中程導彈，要求美方切實尊重他國安全關切。