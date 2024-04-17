與奧斯汀通話　董軍重申台灣是中國核心利益的核心

中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀周二（16日）晚上視像通話，中國國防部周三（17日）公布，董軍在通話期間指出中美兩軍應探尋相處之道，把以和為貴、以穩為重、以信為本作為交往基本遵循。他強調台灣問題是中國核心利益的核心，中國的核心利益絕對不容許受損，而當前南海情勢整體穩定，區域國家有意願、有智慧、有能力解決問題。

董軍指出，中美兩國元首致力於推動雙邊關係穩下來、好起來，軍事領域是確保落實元首共識、穩定兩國關係發展、防止重大危機發生的關鍵。中美兩軍應探尋相處之道，把以和為貴、以穩為重、以信為本作為交往基本遵循，在平等和尊重基礎上，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係，真正當好兩國關係發展的穩定基石。

董軍強調，台灣問題是中國核心利益的核心，中國的核心利益絕對不容許受損，解放軍對於一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，絕不會聽之任之。當前南海情勢整體穩定，區域國家有意願、有智慧、有能力解決問題，美方應認清中方堅定立場，切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，以實際行動維護區域和平和中美兩國兩國關係穩定。雙方也就其他共同關切的問題交換了意見。