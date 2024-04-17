傳以軍已決定反擊伊朗方案　未敲定時間

以色列揚言反擊伊朗的直接攻擊，以色列傳媒周二（16日）指國防軍已決定反攻伊朗及其代理人的方案，但未敲定執行時間。

知情人士指，以色列國防軍決定了反擊伊朗方案，時間未定，加上所有複雜的必要準備，目前的決定可能有變。國防軍總參謀長哈列維周二視察第136箭式防空營時暗示反擊時機並不緊迫，他指以軍正實施一項後方政策，至少讓公民在逾越節這一周過上幾乎像平常一樣的生活。

外界推測，以軍攻擊的選擇範圍從直接攻擊到有限攻擊，包括打擊伊朗核設施、攻擊直接參與伊朗襲擊的無人機或彈道導彈設施、暗殺特定個人或伊朗革命衞隊海外官員，或者上述部分行動結合大規模網絡攻擊。以色列防長加蘭特則稱，中東的天空對以色列空軍是敞開的，每一個追擊以色列的敵人，無論他們在哪裡都會遭到打擊，可能是暗示空軍將應對一個異常重要的目標。

加蘭特還透露，以色列於當地周日（14日）凌晨遭到來自伊朗及其代理人的500多次空中威脅襲擊，是官方首度披露空中威脅數量。以軍周三（17日）公開攻擊以色列的伊朗長程彈道導彈殘骸，指一枚導彈就有逾880磅炸藥，而伊朗向以色列發射了120枚彈道導彈。