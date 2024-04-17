美擬用新關稅及301條款審核　應對華非市場政策

美國貿易代表戴琪周二（16日）出席眾議院籌款委員聽證會，透露華府準備使用包括通過採取新關稅行動、對華301條款關稅審核等貿易工具，應對中國的非市場政策和行為，而貿易代表辦公室已非常接近完成對中國關稅的審查。

戴琪表示，基於過去幾年的經驗，研究減少美國依賴性和脆弱性並激勵更強大供應鏈的工具，是美國貿易代表辦公室今年的主要優先事項。多年來中國不受控制的非市場政策和做法摧毀美國許多勞動社區和行業，例如鋼鐵、鋁、太陽能板、電池、電動車和關鍵礦物，美方準備好使用貿易工具，包括新的301條款行動和美國對中國301條款關稅的審核。她說，對華301條款關稅審核取得進展，非常接近完成，屆時是否繼續對部分進口中國商品實施關稅豁免會有定論，而審核是要評估採取關稅措施的方法，以更有效、具策略性地解決中國強制技術轉移政策，如網絡盜竊和黑客，以及美中貿易關係不平衡和不平等造成的危害。

戴琪還指，正在密切評估五5個美國工會提出的申訴，它們要求對中國在海運物流和造船領域涉嫌不公平行為、政策和做法展開新的301條款調查。