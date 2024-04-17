迎擊伊朗花費10億美元　美軍促國會撥款補充彈藥

美國海軍部長托羅（Carlos Del Toro）周二（16日）表示，海軍迫切需要國會通過陷入停滯的軍援烏克蘭及以色列一籃子補充支出法案，以補充過去6個月用於反擊伊朗及其代理人在中東的攻勢花費的近10億美元（約78億港元）彈藥。

托羅出席參議院撥款委員會聽證會時指出，國會於本周通過補充​支出法案至關重要，這樣海軍才能真正獲得額外資源補充彈藥，而把援烏、援以計劃捆綁是非常重要，支持盟友和夥伴對抗俄羅斯、伊朗和中國的努力是相互關聯的，並警告「在中東條條大路都通伊朗」。他說，補充支出法案中提供的超過20億美元（約156億港元），對確保海軍和海軍陸戰隊能補充彈藥並繼續提供防禦措施十分重要，美軍至今已經迎擊也門叛軍青年運動對紅海船艦的130多次直接襲擊。

托羅強調，海軍的防空能力非常昂貴，每枚攔截導彈成本高達數百萬美元，海軍一直發射標準2型（SM-2）、標準6型（SM-6）攔截導彈，以及最近的標準3型（SM-3）攔截導彈，應對來自伊朗的彈道導彈威脅。

紅海局勢方面，美國中央司令部周三（17日）公布，中央司令部部隊於也門薩那時間周二早上10時50分至11時30分，成功在也門境內叛軍控制區迎擊2架無人機。