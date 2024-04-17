全球首屆AI小姐選美　眾佳麗爭妍鬥麗

人工智能（AI）不單能夠推動科技發展，更能擴闊人類審美範疇，幫助了解美的本質和意義。英國社交訂閱平台Fanvue下月將舉行全球首屆AI小姐選美大賽，以「美麗優雅」和「古典華麗」標準評選AI生成美女。成功加冕的AI小姐，其創作者將可獲得5,000美元（約3.9萬港元）獎金。

首屆AI小姐選美大賽的流程與傳統選美大同小異，創作者需提交AI生成的女性圖像，並回答經典選美及新穎問題，例如談論自己的夢想何以讓世界變得更美好，以至AI生成圖像的技術細節。入選的AI小姐將淘汰出最後十強，再由4名特邀評審嘉賓選出冠、亞、季軍，最後於今年5月的網上頒獎禮接受加冕。

比賽評審陣容非常特別，包括AI網紅洛佩斯（Aitana Lopez）和佩萊格里尼（Emily Pellegrini），它們在社交平台各擁有數十萬粉絲，名氣不容小覷，當然真正評分人仍是它們背後創作者。評判也包括兩名真人，分別是英國唯一選美歷史學家福西特（Sally Ann Fawcett）和英國型男富商格羅夫納（Hugh Grosvenor）的公關顧問布洛克（Andrew Bloch）。他們評選AI小姐美貌之餘，也會根據創作者應用AI技術、AI小姐在社交平台的粉絲數量及互動評分。