回擊伊朗謝絕置喙　內塔尼亞胡：以方會就自身安全作自己決定

以色列反擊伊朗如箭在弦，以總理內塔尼亞胡周三（17日）與到訪進行斡旋的英國外相卡梅倫及德國外長貝爾伯克會面後，在內閣會議上稱，兩人就以方應如何報復伊朗的問題上提出了「各種建議和忠告」，儘管以方對此表示讚賞，但在安全問題上以色列將會作出自己的決定，並採取一切必要措施保護自己。

德國和英國都敦促以色列克制，並警告以色列與伊朗再添任何直接敵對行動的話都可能導致中東陷入全面戰爭；不過，內塔尼亞胡的說法似乎是回絕卡梅倫和貝爾伯克的建議。以方亦發聲明指，內塔尼亞胡已向卡梅倫和貝爾伯克表明，以色列拒絕接受國際組織指控，巴勒斯坦加薩地帶有飢荒危機的說法。

卡梅倫則於以色列對媒體表示，承認以色列有權作出自己的決定，但他希望以方對伊朗的報復行動能夠「以明智和強硬的方式進行，同時盡可能少做讓衝突升級的事」。貝爾伯克就表示，自己向內塔尼亞胡表明，絕不能讓中東陷入不可預測的局面，形容是對任何人都沒有好處。

同日，伊朗總統萊希在出席建軍節閱兵儀式時警告，以色列即使對伊朗進行「最微小的入侵」，都會面臨伊朗「大規模而嚴厲」的回應，又指伊朗上周六對伊朗的襲擊是一次「有限的行動」，如果以方向伊朗發動更大規模的襲擊，以色列將「寸草不留」。