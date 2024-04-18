愛媛縣地震修訂為6.6級　至少8人傷

高知縣宿毛市有民居的物品因地震散落一地（左圖）， 愛媛縣宇和島有便利店貨物從貨架墮地（右圖）。

日本四國愛媛縣西面近海地區周三（17日）晚上11時14分（香港時間周三晚上10時14分）發生強烈震，地震震央位於九州大分縣與愛媛縣之間豐後水道，日本氣象廳在周四（18日）凌晨的記者會上，將地震震級由黎克特制6.4級修訂為6.6級，震源深度也被修正為39公里。

當地傳媒報道，愛媛縣與高知縣的震度最高達到6弱，是1996年引入現行震度階級以來首次。而地震至少已導致8人受傷，當中愛媛縣6傷，大分縣則有兩名傷者，全部都沒有生命危險。氣象廳並不認為發生特大地震的可能性正在急速增大，但會持續密切監測未來的地震活動，並警惕民眾，未來一周左右當地可能再次發生最大震度6弱左右的地震。

據報道，地震導致高知縣宿毛市有水管破裂、路燈倒塌、電線斷裂，愛媛縣多地發生山泥傾瀉。愛媛縣和高知縣部分地方鐵路線停止運行，松山高速公路因震後安全檢查部分路段一度禁止通行，在周四凌晨已經重開。愛媛縣伊方町的伊方核電廠3號機組因地震發電量減少了約2%，但相信不會影響運作；周邊地區的輻射水平也沒有變化。`